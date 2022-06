Poliisi Seinäjoen henkirikoksesta: Kyse oli hätävarjelun liioittelusta – epäilty vangittiin

Käräjäoikeus on tänään päättänyt, että noin 60-vuotias mies passitetaan tutkintavankeuteen hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta todennäköisin syin epäiltynä.

Rikosnimike on siis muuttunut viikonlopun jälkeen.

"Tällaisen päätelmän siitä voi tehdä"

– Nimikkeestä voi päätellä, että siellä on yksi ollut hädässä ja toinen on tullut apuun. Tällaisen päätelmän siitä voi tehdä, enkä voi sitä tyrmätä, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki kommentoi MTV:lle.

Hän sanoo, että poliisi on saanut viikonlopun aikana hyvän käsityksen tapahtumien kulusta, ja että osapuolia on ennätetty kuulustella. Selvitettävää kuitenkin vielä on.