42-vuotiasta naista epäillään laajasta petosten sarjasta.

Pohjamaan poliisilaitos kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan laajasta petossarjasta. 42-vuotiasta naista epäillään kymmenistä petoksista, sekä väärennöksistä eri puolilla Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaata.

Poliisin mukaan toiminta paljastui kesäkuussa 2025, jolloin poliisi sai ilmoituksen epäilyttävistä maksusitoumuksista. Esitutkinnan mukaan tekoja on tehty huhtikuun ja kesäkuun 2025 välisenä aikana.

Poliisi sai esitutkinnassa selvitettyä yhteensä 81 väärennystä, sekä 80 petosta. Epäilty on otettu kiinni ja hän on myöntänyt tekonsa.

Rikoshyödyn kokonaisarvo on noin 12 500 euroa. Asianomistajina on useita kauppaliikkeitä, sekä kaksi julkista toimijaa.

– Tapauksessa käytetyt väärennökset olivat huolellisesti laadittuja ja ensi silmäyksellä ne saattoivat vaikuttaa aidoilta, rikoskomisario Juha Nappari sanoo.

Hänen mukaansa ilmoitusten ja poliisin tutkinnan ansiosta rikossarja saatiin selvitettyä ja katkaistua ennen kuin lisää vahinkoa ehti syntyä.

Poliisi kertoo, että esitutkinta on päättynyt ja tapaus siirtyy Länsi-Suomen syyttäjäalueelle syyteharkintaan.