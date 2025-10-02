Poliisi pyytää havaintoja torstaina kello 10:n jälkeen Seinäjoen keskussairaalasta poistuneen henkilön löytämiseksi.

Seinäjoen keskussairaalasta poistunut 60-vuotiasta nainen on 167 senttimetriä pitkä. Hänellä on punertavat, kiharat hiukset.

Naisen tuntomerkkeihin kuuluu myös musta takki, jossa on teksti "Jalas", mustat housut ja musta käsilaukku.

Henkilö kävelee reippaasti, ja hän voi liikkua erityisesti Ylistarossa tai Kurikassa.

Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 440 513.