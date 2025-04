Poliisi etsii kadonnutta naista Helsingissä – "Havainnot hätänumeroon"

Nainen on nähty viimeksi kello 10 jälkeen Hakaniemessä.

Poliisi etsii Helsingissä tänään kadonnutta 81-vuotiasta naista. Nainen katosi Hakaniemessä kello kymmenen jälkeen aamulla.

Poliisin mukaan nainen on hoikka. Hän on alle 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleanruskeat olkapäille ulottuvat hiukset. Yllään hänellä on tummansininen toppatakki, tummat kevyet ulkoiluhousut ja mustat saappaat sekä punainen kangaspipo, jossa ei ole tupsua.

Poliisin mukaan nainen kulkee etukumarassa, ja hänellä on käsilaukku mukanaan.

Nainen saattaa liikkua Kallion, Sörnäisten tai Hakaniemen alueella.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon.