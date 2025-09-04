Kauppakeskus Itiksessä uhkaava tilanne

MTV poliisi itäkeskus itis
Helsingin poliisilla oli torstaina iltapäivällä Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksessä tehtävä. Arkistokuva.MTV / Hanna Vaittinen
Julkaistu 04.09.2025 18:43
Toimittajan kuva
Leo Jaakkonen

leo.jaakkonen@mtv.fi

Poliisi otti sekavasti käyttäytyneen henkilön kiinni torstaina.

Helsingin poliisilla oli torstaina iltapäivällä Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksessä tehtävä, jossa se oli valmis käyttämään voimakeinoja. Asiasta kerrotaan MTV Uutisille Helsingin poliisin viestinnästä.

Poliisi sai iltapäivällä kahden aikaan hätäkeskuksen kautta tiedon kauppakeskuksessa sekavasti käyttäytyvästä henkilöstä, jolla oli teräase.

Henkilö otettiin kiinni. Häntä epäillään laittomasta uhkauksesta. Päihteiden osuutta asiaan ei viestinnästä osattu alkuillasta kertoa.

Tilanteessa ei loukkaantunut ketään.

Näyttävä operaatio kauppakeskuksen käytävällä

Iltalehden julkaisemalla lukijan videolla näkyy, että operaatio oli näyttävä ja siihen osallistui useita voimankäyttövälinein varustautuneita poliiseja.

Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan yleisellä tasolla, että hätäkeskuksen kautta tulleiden ilmoitusten kohdalla arvioidaan resurssien tarve.

Vastaavienkaltaisten, julkisella paikalla tapahtuvien operaatioiden yleisyyteen viestinnästä ei otettu kantaa.

Olitko paikalla UUSI VERSIO

Lisää aiheesta:

Poliisilla usean partion tehtävä Espoossa: Kaksi henkilöä otettu kiinniKuvaviesti käynnisti usean poliisipartion tehtävän Helsingissä: Uhkailija otettiin kiinniPoliisioperaatio Espoossa: Mies huusi kauppakeskuksessa ja puhui aseesta – ei silti epäillä rikoksesta Poliisilla oli epäiltyyn väkivaltarikokseen liittyvä tehtävä Helsingin LehtisaaressaNeljän hengen porukan riita muuttui uhkaavaksi – raskaasti varustautunut poliisi löysi kiinniottotilanteessa veitsenHelsingin Marjaniemen poliisioperaatio ohi – yksi henkilö otettu kiinni laittomasta uhkauksesta epäiltynä
HelsinkiPoliisiUhkauksetKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Helsinki