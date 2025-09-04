Kauppakeskus Itiksessä uhkaava tilanne

Poliisi otti sekavasti käyttäytyneen henkilön kiinni torstaina.
Helsingin poliisilla oli torstaina iltapäivällä Itäkeskuksen kauppakeskus Itiksessä tehtävä, jossa se oli valmis käyttämään voimakeinoja. Asiasta kerrotaan MTV Uutisille Helsingin poliisin viestinnästä.
Poliisi sai iltapäivällä kahden aikaan hätäkeskuksen kautta tiedon kauppakeskuksessa sekavasti käyttäytyvästä henkilöstä, jolla oli teräase.
Henkilö otettiin kiinni. Häntä epäillään laittomasta uhkauksesta. Päihteiden osuutta asiaan ei viestinnästä osattu alkuillasta kertoa.
Tilanteessa ei loukkaantunut ketään.
Näyttävä operaatio kauppakeskuksen käytävällä
Iltalehden julkaisemalla lukijan videolla näkyy, että operaatio oli näyttävä ja siihen osallistui useita voimankäyttövälinein varustautuneita poliiseja.
Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan yleisellä tasolla, että hätäkeskuksen kautta tulleiden ilmoitusten kohdalla arvioidaan resurssien tarve.
Vastaavienkaltaisten, julkisella paikalla tapahtuvien operaatioiden yleisyyteen viestinnästä ei otettu kantaa.