Poliisi otti maailmanmestarin kiinni lentokentällä MM-kisojen jälkeen

Uinnin maailmanmestari Italian Benedetta Pilato ja moninkertainen EM-mitalisti Chiara Tarantino pidätettiin Singaporen lentokentällä lajin maailmanmestaruuskisojen jälkeen. Asiasta uutisoi La Repubblica.

Kaksikko oli ollut lomailemassa Balilla Singaporessa järjestettyjen MM-kisojen jälkeen, mutta he olivat jääneet matkan jälkeen Singaporeen ennen paluuta Italiaan. Paluupäivänä poliisi oli nähnyt jotakin erikoista turvakameroiden kuvissa.

Poliisin kerrotaan nähneen Tarantinon laittamassa myymälästä varastettua tavaraa Pilaton laukkuun. Poliisi pysäytti heti heidät ja molempia kuulusteltiin erikseen useiden tuntien ajan.

Italian viranomaisiin otettiin pian yhteys ja lopulta he saivat poistua maasta erityisluvalla. Myös Italian maajoukkueuimarit Anita Bottazzo ja Sofia Borini olivat mukana ryhmässä. Heitäkin kuulusteltiin.

Italian uintiliitto kertoi tiedotteessa, että he tuomitsevat tapauksen, mutta haluavat arvioida tilannetta huolellisesti odottaessaan lisäselvitystä asiasta.

Pronssia Singaporessa voittanut Pilato on 16-kertainen arvokisamitalisti. Hän jakoi sosiaalisen median Instagramissa oman näkemyksensä.

– Haluan korostaa, että tein alusta alkaen täydellistä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa Italian suurlähetystön täydellä tuella. Onneksi tapaus saatiin päätökseen muutamassa tunnissa ilman seuraamuksia, koska olin täysin avoin Singaporen lentoaseman viranomaisia kohtaan, Pilato kirjoitti.

– Minulla ei ole koskaan ollut aikomustakaan syyllistyä sopimattomiin tekoihin, ja ne, jotka tuntevat minut, tietävät, kuinka paljon arvostan urheilun, oikeudenmukaisuuden ja henkilökohtaisen rehellisyyden arvoja. Otan kuitenkin tästä kokemuksesta tärkeitä oppeja varovaisuudesta, yksilöllisestä vastuusta ja ympärilläni olevien ihmisten arvosta, Pilato päätti.