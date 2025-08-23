Aliisa Soini kauhoi SE-ajalla MM-finaaliin

Aliisa Soini eteni tyttöjen 100 metrin perhosuinnin finaaliin nuorten MM-kisoissa.
Uinti Turkua edustava Soini ui välierissä nuorten Suomen ennätyksen 58,93 ja oli välierien seitsemänneksi nopein.
Myös aiempi nuorten SE-aika oli Soinin nimissä. Aiemmalla ennätysajalla 58,95 hän saavutti heinäkuun nuorten EM-kisoista hopeaa. Aikuisten SE-aika on Emilia Pikkaraisen uima 58,68.
Soini oli tyytyväinen suoritukseensa.
– Ennätys tuli oikeaan paikkaan, kun finaaliin vaadittiin alle 59 sekunnin aikaa. Nyt tuli maaliin asti paljon paremmin kuin aamulla, kun alkuerässä uinti kuoli siinä 90 metrin kohdalla, Soini sanoi Uimaliiton tiedotteessa.
Tyttöjen 100 metrin perhosuinnin finaali on ohjelmassa sunnuntaina klo 18.28.