Venäläisurheilija kadonnut: "Surullinen asia"

Julkaistu 56 minuuttia sitten

MTV URHEILU – REUTERS

Venäläisuimari katosi kesken avovesikilpailun, kertovat Turkin viranomaiset.

Nikolai Svechnikov, 29, osallistui viikonloppuna Bosporinsalmessa järjestettyyn uintikisaan. Hän ei kuitenkaan noussut vedestä mannertenvälisen kilpailun maalialueella.

Turkin olympiakomitea kertoo aloittaneensa välittömät pelastus- ja etsintätoimet. Komitea vakuuttaa noudattaneensa tapahtumassa korkeimpia mahdollisia turvallisuusstandareja.

– Yhden urheilijan katoaminen on syvästi surullinen asia. Teemme yhteistyötä rannikkovartioston ja turvallisuusviranomaisten kanssa selvittääksemme tapauksen, olympiakomitea tiedottaa.

Euroopan ja Aasian maanosat yhdistävän Bosporinsalmen avouintikilpailuun osallistui yli 2 800 uimaria 81 maasta. 

Lisää aiheesta:

