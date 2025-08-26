Venäläisurheilija kadonnut: "Surullinen asia"

Venäläisuimari katosi kesken avovesikilpailun, kertovat Turkin viranomaiset.
Nikolai Svechnikov, 29, osallistui viikonloppuna Bosporinsalmessa järjestettyyn uintikisaan. Hän ei kuitenkaan noussut vedestä mannertenvälisen kilpailun maalialueella.
Turkin olympiakomitea kertoo aloittaneensa välittömät pelastus- ja etsintätoimet. Komitea vakuuttaa noudattaneensa tapahtumassa korkeimpia mahdollisia turvallisuusstandareja.
– Yhden urheilijan katoaminen on syvästi surullinen asia. Teemme yhteistyötä rannikkovartioston ja turvallisuusviranomaisten kanssa selvittääksemme tapauksen, olympiakomitea tiedottaa.
Euroopan ja Aasian maanosat yhdistävän Bosporinsalmen avouintikilpailuun osallistui yli 2 800 uimaria 81 maasta.