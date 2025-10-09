Rintauinnin italialainen maailmanmestari Benedetta Pilato ja toinen italialaisuimari Chiara Tarantino saivat maan uimaliitolta torstaina 90 päivän kilpailukiellon Singaporen lentoasemalla tapahtuneen myymälävarkauden seurauksena.

Singaporen poliisi pidätti 20-vuotiaan Pilaton ja 22-vuotiaan Tarantinon lentoasemalla uinnin maailmanmestaruuskilpailujen jälkeen 14. elokuuta. Pilato ja Tarantino varastivat lentoaseman myymälästä kaksi kosmetiikkatuotetta. Uimarit pääsivät palaamaan Italiaan kuusi päivää pidätyksen jälkeen.

Italian uimaliiton antaman kilpailukiellon myötä Pilato ja Tarantino eivät pysty osallistumaan joulukuussa Puolassa järjestettäviin lyhyen radan EM-kilpailuihin.

Myös Chiara Tarantino osallistui myymälävarkauteen./All Over Press

Pilato on voittanut pitkällä radalla naisten 100 metrin rintauinnin MM-kultaa ja EM-kultaa vuonna 2022. Vuotta aiemmin hän nappasi rintauinnin 50 metrin Euroopan mestaruuden ennen hopeaa ottanutta Ida Hulkkoa.

Kesän MM-kilpailuissa Singaporessa Pilato kauhoi 50 metrin rintauinnissa pronssia. Suomen Veera Kivirinta oli finaalissa kahdeksas.

Pilato myönsi aiemmin sosiaalisessa mediassa tekonsa.

– Tämä kokemus opetti minulle paljon harkintakyvystä, yksilön vastuusta sekä ympärilläni olevien ihmisten arvosta, Pilato muotoili.