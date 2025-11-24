Viikonloppuna Helsingin Jätkäsaaressa kuultiin laukauksia muistuttavia ääniä.
Poliisi sai sunnuntaina kello 7.26 hätäkeskuksen kautta kaksi erillistä ampumisilmoitusta koskien Jätkäsaaren Bahamankatua.
Ilmoitusten mukaan alueella olisi kuulunut laukauksia muistuttavia ääniä.
Poliisi kertoo löytäneensä tapahtumapaikalta paukkupatruunan hylsyjä, mikä selittää laukauksia muistuttavat äänet.
Alueella ei ole siis ammuttu. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
Poliisi epäilee asiassa ryöstön yritystä ja huumausainerikosta, jossa huumeita myymään mennyt henkilö yritettiin ryöstää.
Poliisi on ottanut kiinni huumeiden myyjän.