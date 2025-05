Poliisi on lisännyt läsnäoloaan kouluissa – näistä neljästä syystä virkavalta soitetaan paikalle

Helsingin poliisi otti vuoden alussa käyttöön uuden koulupoliisimallin.

Helsingin poliisilaitos on tehnyt vuoden alusta yhteistyötä koulujen kanssa uudenlaisen valtakunnallisen koulupoliisimallin mukaisesti.

Tämän mallin myötä poliisi lisäsi tukeaan kouluille erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa sekä näkyvyyttä ja läsnäoloa kouluissa ja niiden lähistöillä.

– Olemme jalkautuneet Helsingin kouluille tammikuun alusta toukokuun puoliväliin mennessä noin 350 kertaa, ja erilaisia yhteydenottoja kouluista on tullut suunnilleen saman verran. Koulujen yhteydenotot ovat liittyneet väkivaltatilanteisiin, kiusaamistapauksiin, päihteisiin ja yksittäisiin huolta aiheuttaviin oppilaisiin. Toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan aina yhteistyössä koulun kanssa ja tarvittaessa otetaan mukaan muita sidosryhmiä, toteaa koulupoliisitoiminnasta Helsingin poliisilaitoksella vastaava komisario Jani Aunio.

Uudenlainen malli otettiin kouluissa vastaan hyvin.

– Itse olen saanut opettajilta ja oppilailta pelkästään positiivista palautetta. Aluksi poliisin läsnäolo on saattanut vähän hämmentää, mutta sitten kyllä lapset ja nuoret tulevat tosi mielellään meidän kanssa juttelemaan ja he ovat jutelleet jopa hyvin henkilökohtaisista asioista. Opettajat ovat taas pyytäneet käymään uudestaan, kertoo pitkään nuorten kanssa työskennellyt ja Helsingin yhdeksi koulupoliisiksi nimetty vanhempi konstaapeli Mikko Niskanen.

Niskasen mukaan moni nuorista on ottanut jälkikäteen yhteyttä myös sosiaalisen median kautta ja tullut juttelemaan vapaa-ajalla, kun poliisi on ollut tekemässä puistovalvontaa. Uusi toimintamalli on lähentänyt poliisia ja nuoria ja madaltanut kynnystä poliisin lähestymiseen.

Myös Helsingin kaupungin puolelta ollaan oltu tyytyväisiä uuteen koulupoliisimalliin.

– Olemme kevään aikana kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla yhdessä poliisin kanssa aloittaneet toteuttamaan uutta yhteistyörakennetta ja jatkamme sen edelleen kehittämistä, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja Satu Järvenkallas.

Poliisin ja koulujen välinen yhteistyö tiivistyy syyslukukauden alkaessa entisestään, kun uusi sidosryhmäyhteistyöhön keskittyvä koordinaattori aloittaa tehtävässään 1. elokuuta. koordinaattori työskentelee Helsingin kaupungin Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan turvallisuusyksikössä ja hänen työpisteensä sijaitsee Helsingin poliisilaitoksen tiloissa.

– Luonteva ja säännöllinen yhteistyö poliisin kanssa on kouluille hyvin tärkeätä. Haluamme panostaa yhdessä kaupungin turvallisuuteen omalta osaltamme, Järvenkallas sanoo.

Lue myös: Poliisi kirjannut rikosilmoituksen Pirkkalan koulupuukotusvideon levittämisestä