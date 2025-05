Poliisi on kirjannut rikosilmoituksen Pirkkalan koulupuukotusvideon levittämisestä

Poliisi epäilee yhtä henkilöä rikoksesta Pirkkalan koulupuukotusvideon levittämiseen liittyen.

Asiasta on tänään aamupäivällä kirjattu rikosilmoitus. Rikosnimike on väkivaltakuvauksen levittäminen. Rangaistus tällaisesta rikoksesta on sakkoja tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Poliisi on pitkin viikkoa vedonnut voimakkaasti julkisuudessa siihen, että kukaan ei levittäisi Pirkkalan tiistaisesta koulupuukotuksesta kuvattua videota missään verkossa tai sosiaalisessa mediassa. Video leviää vetoomuksista huolimatta.

– Meille on tullut koulusta opettajilta tieto, että eräs henkilö edelleen levittää tätä videota. Meidän on nyt pakko toimia asiassa, koska meidän vetoomusta asiassa ei uskota. Jos videon levittäjä on alle 15-vuotias, asian hoito siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Jos hän on yli 15-vuotias, pohdimme syyttäjän kanssa mitä teemme, tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään Pirkkalassa Vähäjärven koulussa tapahtuneeseen väkivallantekoon epäillyn, koulun 16-vuotiaan pojan todennäköisin syin epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä.



Poliisi jatkaa tapahtuneen tutkintaan muun muassa kuulusteluin, teknisellä tutkinnalla ja saadun materiaalin läpikäymisellä. Poliisi tiedottaa tapahtuneeseen liittyen seuraavan kerran ensi maanantaina.