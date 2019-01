Oulu vastaanottaa nuorilta ehdotuksia valtion myöntämien kriisimiljoonien käytöstä – "Tarvitaan lisää kouluterkkareita, koulukuraattoreita ja psykologeja"

"Ei tietoa mistään vakavammasta"

– Totta kai meidän täytyy tässä arvioida, että millaisia toimia vastareaktioiden syntymisen osalta täytyy tehdä. Tämä on yhteinen asia. On syytä korostaa, että meidän täytyy nyt tähän ikävään asiaan tarttua joka tapauksessa, eikä keskittyä siihen, mitkä kansalaisryhmät tätä tekevät. Tämä on yhteinen ja laajempi ongelma.

– Uskon, että Oulussa tapausten määrään on vaikuttanut se, että viranomaistyö on ollut erittäin tehokasta. Erityisesti poliisin on tehnyt hyvää työtä ja saanut tutkinnat liikkeelle ja epäillyt otettua kiinni. Tässä taustalla on tehokas työ, joka on tuottanut tulosta.