Poliisi on kuullut uudelleen tärkeää todistajaa Ison Omenan tapauksessa – mies pyrki poistumaan tilanteesta, nainen seurasi

Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio kertoo, että mies on kertonut omasta näkökulmastaan kattavasti siitä, mitä naisen kiinniottoa edelsi.

− Mies kertoi, että nainen oli lähestynyt häntä kauppakeskuksessa lukuisia kertoja jo ennen päivän 7.1. tapahtumia. He tiesivät toisensa nimenomaan näiden naisen aloitteesta eri päivinä tapahtuneiden lähestymisten kautta, Kallio sanoo.

Kauppakeskuksessa työskentelevät turvallisuusalan työntekijät olivat auttaneet miestä jo aiemmin muutamissa tilanteissa, joissa nainen ei ollut poistunut miehen luota, vaikka hän oli kokenut lähestymiset ahdistavina ja tuonut tämän hänelle esiin. Poliisilla on tiedossa kaksi aiempaa tapausta, jossa nainen on kuluvan vuoden aikana poistettu Ison Omenan kauppakeskuksesta.

Mies on kertonut, että naisen toiminta ei ole ollut hänestä fyysisesti uhkaavaa. Miehen kertoman mukaan on ollut yksittäinen tilanne, jossa nainen oli ottanut häntä käsivarresta kiinni. Tilanteesta ei aiheutunut miehelle minkäänlaisia vammoja.

Mies pyrki turhaan poistumaan tilanteesta

Nainen oli liittynyt kutsumatta miehen seuraan myös 7.1. Mies oli kertomansa mukaan kääntynyt tilanteessa jälleen vartijoiden puoleen, jotta he auttaisivat häntä poistumaan paikalta ilman, että nainen seuraa häntä. Mies ei ollut pyytänyt naisen poistamista kauppakeskuksesta, vaan ennen kaikkea sitä, että vartijat olisivat naisen seurassa vähintään sen ajan, että hän itse ehtii kauemmas paikalta.

Yksi turvallisuusalan työntekijä oli lähtenyt yhdessä miehen kanssa pois tilanteesta ja nainen käveli heidän perässään pienen välimatkan päässä. Kaksi muuta turvallisuusalan työntekijää tulivat naista vastaan ja pysäyttivät naisen. Tästä käynnistyi nyt tutkinnan kohteena oleva tapahtumasarja. Mies, jota poliisi on tutkinnassa kuullut todistajana, ei nähnyt mitä kiinniottotilanteessa tapahtui, kun hän itse jatkoi matkaa toisaalle.

Poliisi kuulee seuraavaksi miestä, joka on mahdollisesti nähnyt kiinniottoa edeltäneen tilanteen

Poliisin tutkinnassa on selvinnyt sivullinen henkilö, joka on todennäköisesti nähnyt sekä naisen ja miehen aiempia kohtaamisia että kiinniottoa edeltäneen tilanteen. Hänen henkilöllisyytensä on poliisin tiedossa, mutta häntä ei vielä ole pystytty kuulemaan. Poliisi pyrkii kuulemaan häntä lähiaikoina.