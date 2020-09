Ajokortin saaminen poikkeusluvalla jo 17-vuotiaana jo liiankin helppoa? Peräti 96 prosenttia hakemuksista hyväksytään

Liikenneturvan koulutuspäällikkö Satu Tuomikosken mukaan nuorten liikenneonnettomuuksista lukeminen on herättänyt suurta huolta.

– On huoli nuorten turvallisuudesta ja liikenneturvallisuudesta, koska nuorethan ovat olleet pitkään olleet ryhmä, jonka liikenneturvallisuudesta on oltu huolissaan.

Ennätysmäärä poikkeuslupia

Ajokortin on voinut saada ikäpoikkeusluvalla heinäkuusta 2018 lähtien. Noin 96 prosenttia ikäpoikkeuslupaa hakeneista 17-vuotiaasta on sen myös saanut.

Tänä vuonna elokuun loppuun mennessä lupia on myönnetty lähes 10 000. Onkin todennäköistä, että tänä vuonna poikkeuslupia myönnetään ennätysmäärä .

Liikenneturva: Poikkeusluvan hakuprosessia tulisi tiukentaa

– Tietysti, kun puhutaan, että se on poikkeuslupa, ja varmaan lainsäätäjällä ei ole tarkoitus tehdä siitä normaalia, että 17-vuotias saa (ajo)kortin, Tuomikoski alustaa vastaustaan.

Tuomikosken mukaan Suomen käytäntö on ainutlaatuinen, sillä 17-vuotiailta ei vaadita lisäkoulutusta, toisin kuin monessa muussa maassa.

– Siellä on joko rajoituksia tai turvallisuutta parannetaan lisäkoulutuksella, hän jatkaa.

"Nämä ovat huolestuttavia asioita"

Hänen mukaansa tämän hetken tietojen mukaan 17-vuotias on esimerkiksi täysi-ikäistä, 18-vuotiasta nuorta, suurempi riski liikenteessä.

Syy on fysiologinen: Tuomikosken mukaan nuorella aivojen kehitys on vielä kesken, ja siksi esimerkiksi riskien hallinta on vielä puutteellista.