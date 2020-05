Poliisi lopetti yli kymmenen hengen mielenosoituksen Eduskuntatalon portailla – kaksi otettiin kiinni

– Mielenosoitus on päättynyt ja sen järjestäjää on sakotettu laittomasta kokoontumisrikkomuksesta. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta on kirjattu rikosilmoitus. Näiden johdosta poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni, kertoo ylikomisario Seppo Kujala poliisilaitoksen tiedotteessa.