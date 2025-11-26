Alakouluikäiset pojat eivät osanneet kuvitella, mitä häkkivaraston tulitikkuleikeistä voi tapahtua.
Kahden alakouluikäisen pojan ajattelematon tulenkäsittely johti tulipaloon Kerrostalossa Ikaalisten Ojasenkadulla 16. marraskuuta. Poliisi kertoi keskiviikkona kuulleensa teosta epäiltyjä 7- ja 10-vuotiaita.
Poikien kuulemisessa paljastui, että kyse oli ajattelemattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä. Laajaa vahinkoa ei ollut tarkoitus aiheuttaa.
Palo sai alkunsa kerrostalon kellarin häkkivarastossa, jossa pojat olivat sytyttäneet helposti syttyvää materiaalia, ilmeisesti uteliaisuudesta.
Mutta tulen kanssa ei pidä leikkiä.
Kun tuli riehaantui, pojat yrittivät sammuttaa sen, mutta eivät onnistuneet. He juoksivat kertomaan tapahtuneesta aikuiselle, poliisi kertoo.
Poliisin tietojen mukaan kukaan ei loukkaantunut palossa, mutta talo kärsi savuvahinkoja. Talosta evakuoitiin palon vuoksi lähes 20 ihmistä.
– Tapaus on hyvin valitettava kaikille vahinkoa kärsineille, mutta myös pojille itselleen ja heidän läheisilleen, poliisi muotoilee tiedotteessaan.
Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä pojat eivät ikänsä puolesta ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Poliisi jatkaa omaisuusvahinkojen selvittämistä esitutkinnassa.