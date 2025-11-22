Tytöt saivat neuvokkaalla toiminnallaan estettyä suuremmat vahingot.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kiittelee Facebookissa Veeraa ja Aadaa, jotka olivat havainneet tulipalon Lohjalla ja toimineet niin, että saivat estettyä suuremmat vahingot.

Havaittuaan tulipalon omakotitalon vieressä olevassa autotallissa, olivat tytöt menneet koputtamaan talon ovelle ja varoittaneet talon asukkaita mahdollisesta vaarasta, poliisi kertoo.

– Autotalli oli ilmiliekeissä ja ilman tyttöjen havaintoa tulipalosta ja nopeaa toimintaa olisi palo saattanut päästä pahimmassa tapauksessa leviämään autotallin vieressä olevaan asuinrakennukseen.

– Nyt näiden tyttöjen ansiosta suurimmilta vahingoilta vältyttiin, vaikka autotalli kärsikin merkittäviä palovahinkoja.