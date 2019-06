Poliisi: Koulujen päättäjäisjuhlinta sujui rauhallisesti ympäri maan kolean sään vuoksi: "Jos olisi ollut 25 astetta lämmintä, tilanne olisi voinut olla eri"

"Päihtyneitä on tavattu, lastensuojeluilmoituksia on tehty"

– Partiot ovat kohdanneet nuoria. Muutamia on viety selviämistiloihin, alaikäisten alkoholijuomia on kaadettu maahan, Lounais-Suomen poliisilaitoksesta kerrottiin.

– Nuorien juhlintaa on seurattu, päihtyneitä on tavattu, lastensuojeluilmoituksia on tehty. Mutta kohtuullisen rauhallisesti kaikki on sujunut. Tehtäviä on kaiken kaikkiaan ollut paljon, mutta tilanne on ollut hallinnassa, kertoi vanhempi konstaapeli Marko Kousa Hämeen poliisista.