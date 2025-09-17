Viidakon kuningas Tarzan oli tunnettu uinti- ja kiipeilytaidoistaan. Espoossa poliisi tapasi tiistaina paikallisen tarzanin.
Poliisi kertoo tiedotteessaan myymälävarkaasta, joka pakeni virkavaltaa jalan kahdelta iltapäivällä tiistaina. Poliisi lähti miehen perään, mutta epäilty ei käskyistä huolimatta pysähtynyt.
Voro pakeni ensin vetiseen ojaan, jossa hän kulki kaulaa myöten. Sieltä ylös selvittyään mies kiipesi puuhun seitsemän metrin korkeuteen.
Poliisi ehti tuolloin paikalle ja yritti saada neuvottelemalla miehen alas puusta.
Ei onnistunut.
Kun paikalle saapui pelastuslaitos ilmeisesti noutamaan miehen puusta, hän liikkui puusta puuhun, kunnes yksi latvoista katkesi ja mies putosi veteen, säästyen silti ihmeen kaupalla vammoitta.
Epäilty saatiin kiinni, anastetut tuotteet olivat myyntikelvottomia moisen seikkailun jäljiltä.