Lapsia koulutiellä Espoossa seurannut mies on vangittu, kertoo poliisi.

Aikuisen miehen epäillään seuranneen kotimatkalla koulusta olleita alakouluikäisiä lapsia elo-syyskuun aikana, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi tiedotteessaan.

11. syyskuuta poliisi sai tiedon siitä, että sama aikuinen mies oli useampaan kertaan seuraillut lapsia ja jututtanut näitä. Poliisi epäilee, että ainakin yhdessä tapauksessa mies olisi myös koskettanut lasta.

Poliisi on kuulustellut jo osaa lapsista ja miehen henkilöllisyys saatiin selvitettyä.

12. syyskuuta otettiin kiinni noin 50-vuotias mies, jota epäillään muun muassa seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Mies vangittiin poliisin esityksestä 16. syyskuuta Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Esitutkinta on vasta alussa ja tapahtumien laajuutta selvitetään. Tapahtumista ei kerrota tässä vaiheessa esitutkintaa enempää.

Poliisin mukaan tapauksessa erittäin positiivista on se, että lapset ovat rohkeasti kertoneet aikuisille tapahtumista, jotta viranomaiset pystyivät puuttumaan miehen tekemisiin.

Lopuksi tiedotteessa annetaan kehotus: Jos tuntemasi lapsi tunnistaa kuvatun kaltaisen tilanteen Espoossa tai tapauksesta on muita havaintoja, poliisi pyytää vanhempia ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen tutkinta-asiat.lansi-uusimaa@poliisi.fi.