Itä-Uudenmaan poliisi pyytää havaintoja miehestä, jonka epäillään syyllistyneen väkivaltarikokseen. Poliisi on julkaissut myös kuvan epäillystä.
Mies poistui Porvoon terveyskeskuksesta tänään hieman ennen puoltapäivää.
Miehellä on poliisin mukaan yllään tiettävästi vain shortsit ja jalassa Crocsit.
Kaikki havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen. Miestä epäillään väkivaltarikoksesta, jonka vuoksi häntä ei tule lähestyä.
Poliisi julkaisee epäillyn kuvan, koska se on poliisin arvion mukaan välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi, rikoksesta epäillyn tavoittamiseksi ja mahdollisen uuden rikoksen estämiseksi.