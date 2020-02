Poliisi julkaisi sydäntäsärkevän kuvan: Koirat löytyivät hylättyinä karmeasta läävästä – "Jokainen koira tässä ympäristössä on liikaa"

– Jokainen koira tässä ympäristössä on liikaa, poliisi aloittaa julkaisuun liittyvässä kirjoituksessaan.

"Lemmikin hankkimiseen liittyy suuri vastuu"

Tällä viikolla poliisi on pyrkinyt nostamaan eläinsuojelurikoksiin liittyvää tietoisuutta kampanjoinnillaan.

– Lemmikin hankkimiseen liittyy suuri vastuu. Joskus ihmiset löytävät itsensä elämäntilanteesta, jossa on vaikeaa pitää huolta itsestään tai lemmikistään. Kun eläin joutuu kärsimään olosuhteista tai huolenpidon puutteesta, voi ylittyä eläinsuojelurikoksen kynnys, poliisi muistuttaa.

Tuhat eläinrikosta

Viime vuonna Suomessa kirjattiin noin tuhat eläinrikosta, joista yleisimpiä ovat eläinsuojelurikokset ja -rikkomukset. Eläinsuojelurikkomuksesta on kyse esimerkiksi silloin, kun eläin joutuu ihmisen takia kokemaan kärsimystä esimerkiksi kuumassa autossa.

– Helsingissä poliisia työllistävät erityisesti vapaana liikkuvat koirat, jotka purevat ihmisiä tai toisia koiria. Jos koira häiriköi vapaana, on kyseessä aina vähintään järjestysrikkomus. Jos ihminen saa koiran puremasta vammoja, voidaan puhua vammantuottamuksesta, kertoo rikoskomisario Anne Hietala Helsingin poliisin eläinrikostutkinnasta.

Maahan laittomasti kissoja ja koiria

Laitoin eläinten maahantuonti on merkittävä osa eläinrikosten kokonaisuutta. Erityisesti Suomeen tuodaan laittomasti paljon kissoja ja koiria.

Suomeen laittomasti päätyviä eläimiä on saatettu pitää ja kasvattaa huonoissa oloissa. Poliisin mukaan salakuljettajan tavoitteena on pitää eläin hengissä ainoastaan siihen asti, että se saadaan myydyksi.

Eläimiä kaupataan pahaa aavistamattomille ostajille esimerkiksi internetin myyntisivustoilla. Poliisi kertoo, että on yleistä, että henkilö näkee myynti-ilmoituksen edullisesta koiran- tai kissanpennusta.

– Myynti-ilmoituksessa usein vakuutellaan, että eläin on rokotettu ja sillä on kaikki vaadittavat paperit. Kauppojen jälkeen omistajalle saattaakin selvitä, että pennulla on jokin sairaus, tai eläinlääkärissä käy ilmi, ettei eläintä ole sirutettu tai rekisteröity. Ulkomailta maahan tuotu pentu voi kantaa sekä eläimille että ihmiselle vaarallisia viruksia tai tauteja, poliisin tiedotteessa kerrotaan.