Naista syytetään törkeästä eläinsuojelurikoksesta – asunnosta nälkiintyneinä ja sairaina löydetyt koirat jouduttiin lopettamaan

Koirien alkuperämaissa esiintyy eläinlääkärin mukaan ihmiseenkin tarttuvia myyräekinokokkia ja rabiesta. Rabies johtaa kuolemaan, ja myyräekinokokki on ihmisellä erittäin vaikeasti hoidettava.

Nainen oli poliisin mukaan myynyt koiria nettipalstoilla ja sosiaalisessa mediassa ainakin kahdella nimimerkillä. Poliisi pyysi asiasta tiedottaessaan naisen kanssa asioineita ihmisiä ottamaan yhteyttä. Asunnosta löytyneiden 26:n lisäksi koiria on siis saattanut olla enemmänkin.

SEY: Myös Suomessa on pentutehtailijoita

Kennelliitto kertoo, että pentutehtaissa narttukoirat elävät usein häkeissä ja toimivat pennuntekokoneina. Ne saatetaan astuttaa jokaisesta juoksusta, mikä on eläimelle suuri rasitus. Pentutehtailijaa kiinnostaa vain raha, joten myöskään pennuista ei pidetä huolta. Ne ovat Kennelliiton mukaan usein heikkokuntoisia hoidon, ravinnon, rokotusten ja madotuksen puutteen takia.

Koiria tehtaillaan SEY:n mukaan erityisesti monissa itäisen Keski-Euroopan maissa, mistä niitä tuodaan Suomeen Viron tai Venäjän kautta. Myös Suomessa on pentutehtailijoita, SEY kertoo.

Pentutehtailun tukeminen mahdollistaa koirien kärsimyksen jatkumisen

– Rikolliset jatkavat tätä toimintaa niin kauan kuin suomalaiset ostavat autojen peräkonteista ja epämääräisistä paikoista laittomasti maahantuotuja eläimiä. Tästä asiasta on tiedotettu jo vuosikausia ja kansalaisilta odotettaisiin jo asiassa valveutuneisuutta. Pelkästään viranomaistoimin ei tätä ongelmaa saada ratkaistuksi. Niin kauan kuin on kysyntää, on myös tarjontaa, sanoi rikoskomisario Anne Hietala tiedotteessa.