Poliisi etsii yhä Virtain vesijettiampujaa – epäillään tapon yrityksestä

”Olisi voinut osua pahemminkin”

– Käsi sijaitsee ihmisen ylävartalossa. On se mahdollisuus, että kun tuollaisesta vauhdista ammutaan, niin se olisi voinut osua pahemminkin, hän kuvailee.

Teolle on hänen mukaansa vaikea nähdä muuta tarkoitusta, sillä laukaus on poliisin käsityksen mukaan ammuttu selkeästi kohti. Välisaari kuitenkin kertoo, että rikosnimike voi tarkentua, kun tapauksesta saadaan lisäselvyyttä.

"Teko tullut ihan yllätyksenä"

– Ei ole mitään tietoa mistä moinen on voinut johtua. Teko on tullut ihan yllätyksenä, Välisaari kuvailee uhrin tuntoja asiasta.

Poliisi pyytää lisää vihjeitä

Poliisi on toivonut yleisöltä vihjeitä tapaukseen liittyen ja julkaissut kuvan uhrin vesijetistä. Toiveena on, että tapahtuneen todistaneet henkilöt tunnistaisivat uhrin vesijetin ja sitä kautta mahdollisesti myös toisen, rikoksesta epäillyn käyttämän sinisen vesijetin. Tähän mennessä poliisi on saanut reilun puolenkymmentä vihjettä.