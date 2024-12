Poliisi etsii rikoksesta epäiltyä Toyota-miestä – ajoneuvo löytyi hylättynä Parkanosta

Poliisi pyytää havaintoja Ylöjärvellä Pirkanmaalla asuvasta Ari Sokasta. Poliisi epäilee hänen syyllistyneen rikokseen.

Poliisi epäilee Ari Sokan syyllistyneen 27. marraskuuta Petäjävedellä Keski-Suomessa tapahtuneeseen törkeään väkivaltarikokseen. Sokka on etsintäkuulutettu rikosepäilyn takia.

Sokan rikoksen tekoaikaan käyttämä ajoneuvo löytyi poliisin mukaan 28. marraskuuta hylättynä Parkanosta Pirkanmaalta. Ajoneuvon rekisteritunnus on LRR-101.

Poliisi on etsinyt Sokkaa laajasti, mutta toistaiseksi hänen olinpaikkansa on tuntematon.

Sokka saattaa liikkua punaisella Toyota Celicalla, jonka rekisteritunnus on RCY-133 ja joka on otettu käyttöön vuonna 2003, tai vaaleanharmaalla Toyota Hiacella, jonka rekisteritunnus on OIH-894 ja joka on otettu käyttöön 1997.