Poliisi etsii miestä, jonka oletetaan liittyvän Raaseporissa tapahtuneeseen vakavaan rikokseen.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos tutkii 10. marraskuuta Raaseporissa tapahtunutta vakavaa rikosta. Tutkintaan liittyen poliisi etsii alla olevassa kuvassa esiintyvää henkilöä.

Henkilö on etsintäkuulutettuna, mutta hän karttaa kiinnijäämistä, poliisi kertoo.

Poliisin tietojen mukaan henkilö oleskelee tai on ainakin oleskellut Vantaalla. On todennäköistä, että mies on pääkaupunkiseudulla tai Raaseporin alueella.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan virka-aikana numeroon 0295 436 250. Virka-ajan ulkopuolella tiedot pyydetään ilmoittamaan WhatsApp-viestillä numeroon 040 253 3275. Havainnoista voi myös ilmoittaa sähköpostilla vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi