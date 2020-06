Poliisi epäilee: Tuhansia Subutex-tabletteja salakuljetettiin Suomeen, samaiset rikolliset myivät myös aseita ja armeijan käsikranaatteja – kolme vangittuna

Isolla voitolla

Ranskassa subutex-tablettien hankintahinta on ollut 3 euroa, kun Suomessa subutex-tablettien katukauppahinta ostomäärästä riippuen on 20-50 euron välillä. Vankilaan salakuljetettuna tabletista voi saada 100-150 euroa.

Suomessa Subutex-tablettien levitystä on tapahtunut Oulun ja Kuopion alueilla, ja poliisi epäilee, että huumeiden välitys on hoidettu ainakin osittain internetin tor-verkossa nimimerkkien kautta useiden eri alamyyjien välityksellä.

– Esitutkinnassa selvisi, että saman organisaation epäillään myös myyneen tor-verkon kautta aseita ja armeijan käsikranaatteja. Tutkinta vahvisti käsitystämme siitä, että laittoman tavaran myynti on siirtymässä yhä enemmän dark webin puolelle, kertoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Ari Soronen KRP:n tiedotteessa.

Kolme vangittuna

Viimeisten tutkimusten mukaan Subutex on Suomessa eniten huumekuolemia aiheuttava huumaus- tai lääkeaine. Asiassa tutkitaan huumausainerikosten lisäksi myös rahanpesurikoksia, räjähderikosta ja ampuma-aserikoksia. Vangittuna on esitutkinnan aikana ollut seitsemän henkilöä, joista kolme on edelleen vangittuna.