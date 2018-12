Yle: Airiston Helmi -tapauksessa epäilty virolaismies on vapautettu

Virolaismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta ja avunannosta törkeään rahapesuun. Mies on ollut Airiston Helmi -yhtiön palkkalistoilla.

Toinen epäilty, 36-vuotias venäläismies on yhä vangittuna, eikä hän ole tällä erää toistaiseksi vaatinut päästä vapaaksi, kirjaamosta sanotaan. Taskila sanoo Ylelle, että miehen vangittuna pitäminen on tarpeen, jotta hän ei sotke ja vaikeuta esitutkintaa tai lähde pakoon.

Venäläismiestä epäillään törkeästä veropetoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Hän on toiminut Airiston Helmen hallituksen jäsenenä ja nimenkirjoittajana.

Poliisi epäilee miljoonien rahanpesua – takavarikoidut rahat yhä poliisin hallussa



Poliisi on kertonut, että Airiston Helmi -yhtiötä koskevassa rikostutkinnassa on kyse usean miljoonan rahanpesuepäilystä. Yrityksen epäillään myös käyttäneen pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Kaksikon lisäksi jutussa on epäiltynä yhtiön takana oleva 54-vuotias venäläismies. Häntä epäillään poliisin mukaan törkeästä rahanpesusta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta.