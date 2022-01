Airiston Helmen talousrikostutkinta jumissa, KRP odottaa yhä vastauksia kansainvälisiin oikeusapupyyntöihin

– Tilanne on ollut pidemmän aikaa se, että meillä on ollut kansainvälisillä vesillä kriittisen tärkeitä oikeusapupyyntöjä, joihin emme ole saaneet vastauksia. Vastausten perusteella sieltä saadaan sitten sellaista tietoa, joka asiaa ratkaisee, kertoo KRP:stä tutkinnanjohtaja Mikko Laaksonen.

Noin 3,5 miljoonaa euroa takavarikossa

Takavarikon syynä oli epäily törkeästä rahanpesusta. Melnikovin mukaan rahoilla on laillinen alkuperä. Hänen juristinsa Kari Uoti on aiemmin kertonut, että käteiseen turvautuminen on venäläismiljonäärin normaali tapa toimia.

Myös veropetoshaara

Poliisi on aiemmin kertonut, että vakuustakavarikkoon vaadittu summa on epäilty vältettyjen verojen ja työeläkevakuutusmaksujen määrä. Poliisi on epäillyt, että yhtiö olisi käyttänyt pimeää työvoimaa kiinteistöjen rakentamisessa. Melnikov on kiistänyt rikosepäilyt.