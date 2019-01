Keskisuomalainen: Opettajaa epäillään 14-vuotiaan pahoinpitelystä – epäilty teko tapahtui luokassa koulupäivän aikana

Epäilty pahoinpitely sattui luokassa koulupäivän aikana. Tapahtumalla on poliisin mukaan silminnäkijöitä.

Epäillyn teon tutkintanimike on pahoinpitely, koska uhri on alle 15-vuotias. Poliisin mukaan on kuitenkin mahdollista, että rikosnimikkeet vaihtuvat tutkinnan edetessä. Uhrin vammat eivät poliisin mukaan ole isoja.