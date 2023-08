Poliisi epäilee yhden alaikäisen ryöstäneen lukuisia kauppoja puukolla uhaten

– Kaikissa alueellamme tapahtuneissa ryöstöissä on tekotapa ollut suurin piirtein samanlainen: henkilö oli kaupan kassalla vaatinut puukolla uhaten rahaa ja tupakkaa. Ryöstösaaliinsa hän on kerännyt kassahihnalta muovipussiin ja poistunut nopeasti paikalta. Kaikki ryöstöt ovat tapahtuneet varhain aamulla, kertoo rikoskomisario Marko Särkkä .

Epäilty tekijä on alle 18-vuotias, ja hän on ollut pidätettynä Vantaan poliisivankilassa. Nyt käräjäoikeus on määrännyt hänet tehostettuun matkustuskieltoon.