Rajaliikenne Venäjältä Suomeen on vilkastunut, kaakossa luvaton rajanylitys – "Varaudumme matkustajamäärien äkilliseen kasvuun"

Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella rajanylittäjien määrä on kasvanut jonkin verran Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

– Jos verrataan viime viikkoihin, ylittäjien kokonaismäärä on ollut noin 3000 matkustajaa per päivä. Nyt viime päivinä luku on ollut enimmillään 3500. Puhutaan joidenkin satojen kasvusta, laskee Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkari.