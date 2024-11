Rafael Nadal haluaa viimeisen kruunun upealle uralleen – "En ole täällä eläköitymistäni varten"

Urallaan 22 kaksinpelin grand slam -turnausta voittanut Nadal on juhlinut Espanjan paidassa myös peräti neljästi Davis Cupin mestaruutta (vuosina 2004, 2009, 2011, 2019). Nadal kertoi keskittyvänsä täysillä tämän viikon koitoksiin, ja Espanjan puolivälieräottelu Hollantia vastaan onkin ohjelmassa heti tiistaina.

– En ole täällä eläköitymistäni varten, olen täällä auttamassa joukkuettani. Tietysti tämä on viimeinen viikkoni ammattilaistenniksessä, mutta loppujen lopuksi kyse on joukkuekilpailusta. Haluamme pelata hyvää tennistä, sillä vastustajamme on kova ja kilpailun olosuhteet ovat haastavat, Nadal ennakoi sisäkentällä pelattavaa turnausta.