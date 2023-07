Poikkeuksellista videokuvaa: Tältä näyttää maailman suurin ikiroutakraatteri

Venäjän Kaukoidässä sijaitseva Batagaikan kraatteri on nykyisin peräti kilometrin pituinen ja jopa sata metriä syvä.

Ihmisen toiminnan seurausta

Siitä lähtien kraatteri on laajentunut.

– (Batagaikan kraatterin) laajeneminen on merkki vaarasta, sillä se johtuu korkeammista lämpötiloista, ilmaston lämpenemisestä ja ihmisen toiminnasta, sanoo Melnikovin ikiroutainstituutin johtava tutkija Nikita Tananayev .

– Sanoisin, että tulevaisuudessa näemme yhä enemmän tällaisia megavajoamia, kunnes ikirouta on täysin sulanut. Se on ääritapaus, mutta minun on kuitenkin sanottava se. Tietenkään ikirouta ei tuhoudu täysin, Tananayev jatkaa.