Kivivyöry uhkaa peittää sveitsiläiskylän allensa – video näyttää huterat kivimassat vuorenseinämässä.

Brienzin kylän yllä kohoaa korkea vuori, jonka rinnettä valuu erikokoisia kivenmurikoita. Nyt ne tulevat pienissä määrissä kerrallaan, mutta tilanteen pelätään muuttuvan nopeasti. Vyörymisvaarassa olevaa kiveä on noin kaksi miljoonaa kuutiometriä.

Varotoimenpiteenä kaikkien kylän noin 80 asukkaan on evakuoiduttava viimeistään perjantaina.

Vuorelta on aina vyörynyt jonkin verran kiviä, mutta vauhti on kiihtynyt äkillisesti. Syy on ainakin osittain ilmaston lämpenemisessä, joka vauhdittaa eroosiota ja sulattaa ikiroutaa vuoristoista.