Poikkeuksellinen arkeologinen löytö avaa uuden teorian: Suomessa ollut pysyvää asutusta jo tuhansia vuosia luultua aiemmin – uudet löydöt ajoittuvat yli 10 000 vuoden päähän

Joutsenon Kuurmanpohjassa tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt suorakaiteen muotoinen osittain maahan kaivettu asumus, jonka rakennustapa on toistaiseksi tuntematon. Talo on ajoitettu arkeologisten löytöjen perusteella 10 000 vuoden päähän. Aiemman teorian mukaan pysyvää asutusta on syntynyt Suomeen vasta useita tuhansia vuosia myöhemmin.