Pohjola-hitin laulaja Olli Halonen odotti unelmiensa täyttymistä 12 vuotta: "Missä on jääräpäisyyden ja tyhmyyden raja?"

Laulaja Olli Halosen Pohjola-kappale nousi listojen ykköseksi koronapandemian aikaan.

– Näin vain lukuja, mutta millään muulla tavalla se ei konkretisoitunut. Mutta yhtäkkiä, kun keikat alkoivat, niin se oli aivan huumaavaa, Halonen kertoi MTV Uutisille Emma-ehdokkaiden julkistustilaisuudessa 8. joulukuuta.

Halonen on tänä vuonna Emma-ehdokkaana Vuoden tulokas -kategoriassa ja yleisöäänestyksessä.

– Tuntuu ihan mielettömältä. Nämä on asioita, joista on haaveillut kaikki nämä vuodet. Nyt, kun asiat alkavat tapahtua ja unelmat toteutua, niin nämä on niitä hetkiä, että nyt pitää nauttia, Halonen kertoi.

Elämä ei varsinaisesti ole kuitenkaan menestyksen myötä muuttunut. Musiikkia Halonen on tehnyt jo vuosikaudet, mutta nyt hän on päässyt vihdoin näyttämään ihmisille, mitä kaikkea on saanut aikaan.

– Yksityiselämä ei ole muuttunut. Ehkä, kun tavoittelet unelmiasi, ja on epävarmaa toteutuvatko ne koskaan, ja siinä kesti se 12 vuotta, niin totta kai siihen liittyy pelkotiloja. Tapahtuuko tämä koskaan, ja olenko aivan hullu? Olisiko jo pitänyt luovuttaa? Missä on jääräpäisyyden ja tyhmyyden raja? Se on hävinnyt, kun vihdoin asiat onnistuvat, Halonen pohti.