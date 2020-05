Pohjoismaiden yhteinen matkustuskupla ei ole tällä hetkellä pohdinnassa, sanoo sisäministeri Ohisalo

Suomen kansalaisilla on kuitenkin aina oikeus palata Suomeen ja jokaisella on oikeus lähteä Suomesta, ellei kyseistä oikeutta ole laintasoisella säädöksellä rajoitettu.

Ohisalo pitää naapurimatkailua loogisena

– Jos maissa on samankaltaisia tautitilanteita, niin silloin komissio on myös kannustanut siihen, että maat voisivat kahdenkeskisesti sopia siitä, että matkustaminen avattaisiin tiettyyn suuntaan.

Väkilukuun suhteutettuna Suomessa ja Virossa on ollut suunnilleen yhtä paljon koronakuolemia. Suomessa on kuollut 52 ihmistä miljoonaa asukasta kohden, kun Virossa vastaava luku on 47. Ruotsissa sen sijaan on kuollut yhteensä 361 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.