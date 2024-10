Pohjoiskorealaiset, antautukaa! Tarjolla ruokaa, suojaa ja kissoja – Ukraina julkaisi houkuttelevan videon sotavankileiriltään

Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjälle tuhansia sotilaita valmistautumaan osallistumista Ukrainan sotaan Venäjän joukkojen rinnalla. Pohjois-Korea on kiistänyt asian, mutta Ukraina on jo varautunut ottamaan pohjoiskorealaisia sotavankileireilleen.