Pohjois-Korea kiistää lähettäneensä joukkoja Venäjälle käytettäväksi Ukrainan sodassa, sanoo maan YK-edustajiston jäsen.



– Mitä tulee niin kutsuttuun sotilasyhteistyöhön Venäjän kanssa, delegaatiollani ei ole mitään tarvetta kommentoida tällaisia perättömiä stereotyyppisiä huhuja, edustaja kertoi YK:n yleiskokouksen komiteakokouksessa myöhään maanantaina paikallista aikaa New Yorkissa.



– Etelä-Korean väitteiden tarkoituksena on tahrata Pohjois-Korean imagoa ja tehdä tyhjäksi legitiimit, ystävälliset ja yhteistyöhön pyrkivät suhteet kahden suvereenin valtion välillä, edustaja jatkoi.



Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan Pohjois-Korea on jo lähettänyt Venäjälle noin 1 500 erikoisjoukkojen sotilasta. Sotilaat ovat parhaillaan koulutuksessa Venäjän Kaukoidässä, mistä ne on tarkoitus siirtää myöhemmin rintamalle.



Pohjois-Korean valtiollinen media ei ole kommentoinut tietoa joukoista. Myöskään Venäjä ei ole vahvistanut joukkojen lähettämistä, mutta on puolustanut sotilaallista yhteistyötä Pohjois-Korean kanssa.