Pohjoisesta käy kohta kylmä viima – vuosi vaihtumassa hyisessä säässä

Pakkanen kiristyy monin paikoin. Torstaina Etelä-Suomessa ja maan keskiosassa pakkasta on noin kymmenen astetta, kun taas Lapissa pakkanen kiristyy viiteentoista asteeseen, käsivarressa jopa kahdeksaantoista.

– Aamu on pääasiassa poutainen, mutta vähäiset lumisateet ovat edelleen mahdollisia, kertoo MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen .

Poutaista on sekä pohjoisessa että maan eteläosassa.

Lumisateet jatkuvat perjantaina, ja sää lauhtuu etelässä nollakeliksi. Maan keskiosassa ja pohjoisessa pakkasta on kymmenen asteen molemmin puolin.

Vuosi vaihtuu pakkassäässä

Vuoden vaihteesta on tulossa luminen ja tuulinen, jos ennusteet pitävät paikkansa. Tuuli on voimakkainta etelärannikolla. Kova tuuli myös lisää pakkasen purevuutta. Pakkasta on etelässä noin kymmenen astetta, maan keskivaiheilla ja pohjoisessa 15 asteen molemmin puolin.