Pohjois-Korean uskotaan tehneen salaa animaatioita suoratoistopalveluille

Pohjois-Koreaa seuraava tarkkailusivusto 38 North on löytänyt todisteita siitä, että kolmannet osapuolet ovat saattaneet ulkoistaa animaattoreita eristäytyneestä Pohjois-Koreasta toimittamaan kuvitusta muun muassa Amazon Prime Video -suoratoistopalvelun sarjaan Invincible sekä Max-suoratoistopalvelun sarjaan Iyanu: Child of Wonder.



Pohjois-Korea on useiden kansainvälisten pakotteiden kohteena kiellettyjen ydinaseiden ja ballististen ohjusten ohjelmiensa sekä ihmisoikeusloukkausten vuoksi.