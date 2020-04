Pohjois-Korean terveysviranomainen vakuuttaa: "Yksikään ihminen maassamme ei ole saanut koronavirusta"

– Olemme tehneet ennakoivia ja tieteellisiä toimia: kaikki maahan tulleet on tarkastettu ja pantu karanteeniin. Kaikki tavarat on desinfioitu ja maarajat suljettu kuten myös lento- ja merireitit, Pak luetteli.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea on erityisen haavoittuva koronavirustartunnoille, koska maan terveydenhuoltojärjestelmä on surkeassa tilassa.

Yhdysvaltain armeijan Etelä-Korean joukkojen johtaja Robert Abrams sanoi viime kuussa olevansa lähes varma, että Pohjois-Koreassa on virustartuntoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on niin ikään sanonut uskovana, että maassa "on jotain meneillään", ja on tarjonnut apua.