Pohjois-Korean Kim arvosteli kovin sanoin terveydenhuoltoa samalla kun korona leviää maassa – kuvattiin tarkastamassa apteekkeja

Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä. Sen sijaan maa on yrittänyt sulkea rajansa lähes täysin.