Pohjois-Korea näkee nälkää ja Kim Jong-unkin laihtuu silmissä: Onko diktaattori hoikentunut myötätunnosta vai sairauden vuoksi?

Kommunistivaltio sulki rajansa jo viime vuoden tammikuussa. Entistäkin tiukempi eristäytyminen on johtanut vakavaan elintarvikepulaan Pohjois-Koreassa.

Myös Kim Jong-unin oma ulkomuoto on muuttunut hoikemmaksi, mikä on huomioitu myös maailmalla. Pohjois-Korean virallisissa medioissa paikallisten on kerrottu itkeneen johtajansa laihtumisen vuoksi.

– On pohdittu sitä, onko kyse ilmiselvästi huonosta terveydestä. Hän on ollut pitkään ylipainoinen. Toinen näkemäni arvelu on, että hän on tarkoituksella laihduttanut osoittaakseen myötätuntoa ruokapulasta kärsivälle kansalle, kertoo Korea-tutkija Antti Leppänen Turun yliopistosta.

Vaikka Pohjois-Koreassa on Leppäsen mukaan käytössä ”tiukkoja” koronarajoituksia, niin maassa ei virallisesti ole ollut koronavirustartuntoja. Kansa maksaa rajoituksista nyt kovaa hintaa.

– Elintarvikepula on todellinen. Se on Pohjois-Korean vuosikymmeniä jatkunutta elintarvikepulaa pahempi. Kyse on juuri koronaviruksen nimissä tehdyistä toimista. Sekä tuonti että ruoka-avu on vähentynyt.

Leppänen ei usko, että koronatilanne olisi Pohjois-Koreassa erityisen vaikea.

– Itse en ole nähnyt edes jossain määrin uskottavia lähteitä, että virus olisi Pohjois-Koreassa leviämässä. Jos olisi, niin kyllä se tieto tihkuisi.

"Kiikun kaakun pitänyt kansansa hengissä"

Koronan myötä sulkeutuneen rajat ovat vaikuttaneet sekä Pohjois-Korean elintarviketuontiin että suoraan ruoka-apuun.

Leppäsen arvion mukaan Pohjois-Koreassa ei kuitenkaan kärsitä ilman ruoka-apua nälänhädästä, vaikka tilanne jatkuvasti paha onkin. Elintarvikeapua tärkeämpää onkin elintarviketuonti.

– Pohjois-Korea on jotakuinkin kiikun kaakun pystynyt pitämään kansansa hengissä lukuun ottamatta 1990-luvun alun pahaa nälänhätää, jolloin vähintään satojatuhansia ihmisiä kuoli nälkään ja siihen liittyviin sairauksiin.

90-luvun nälänhätä kesti Pohjois-Koreassa vuosia. Se johtui niin talouden epäonnistuneesta hallinnasta, Neuvostoliiton romahtamisesta kuin tulvistakin.

Pohjois-Korea on maa-alaltaan varsin vuoristoinen. Näin viljelyalaakin on rajoitetusti.