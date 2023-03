Pohjois-Korean elintarvikepula syvenee, nälkäkuolemat todennäköisiä – ohjuksiin käytetyillä rahoilla olisi voitu ostaa yli miljoona tonnia elintarvikkeita

Joidenkin asiantuntijoiden mukaan maan tilanne on huonoin sitten 1990-luvun nälänhädän, joka aiheutti joukkonälänhädän ja tappoi satojatuhansia ihmisiä.

Peterson Institute for International Economicsin tutkimusanalyytikko Lucas Rengifo-Kellerin mukaan kauppatiedot, satelliittikuvat sekä Yhdistyneiden Kansakuntien ja Etelä-Korean viranomaisten arviot viittaavat kaikki siihen, että elintarvikevarastot ovat nyt laskeneet alle sen määrän, joka tarvitaan ihmisten vähimmäistarpeiden tyydyttämiseen.

Ongelmana maan huono talouden hoito

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön mukaan lähes puolet Pohjois-Korean väestöstä olivat aliravittuja jo ennen koronapandemiaa. Tilanne on voinut pahentua kolmen koronavuoden aikana.

Human Rights Watchin vanhempi tutkija Lina Yoon mukaan epävirallinen kauppa on tukahtunut. Epävirallinen kauppa on hänen mukaansa yksi tärkeimmistä elinehdoista Pohjois-Korean sisäisillä markkinoilla, joilla tavalliset pohjoiskorealaiset ostavat tuotteita.

Eristäytyminen pahentaa ongelmaa

Useiden asiantuntijoiden mukaan ongelmana on vuosia jatkunut huono talouden hoitaminen. Kim Jon-unin pyrkimykset lisätä valtion valvontaa pahentavat tilannetta entisestään.

– Pohjois-Korean rajojen on avauduttava ja kaupankäynnin on käynnistyttävä uudelleen. Nämä asiat on tuotava maahan, jotta maanviljely voi parantua ja jotta ihmiset voivat saada ruokaa. Mutta juuri nyt maassa priorisoidaan eristämistä ja sortoa, Yoon sanoo.