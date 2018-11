Luodon tuhkarokkotapauksessa on odotettavissa uusia sairastuneita – tartunta ei tullut kunnalle yllätyksenä: "Tämä on aikapommi, jonka laukeamista on odotettu"

– Taudin saaneen perheen lapset on selvitetty ja ne, jotka ovat rokotusta tarvinneet, on rokotettu. Myös lapsen käymän esikoulun ja sen yhteydessä olevan päiväkodin oppilaiden rokotesuojia on tehostettu ja annettu vasta-aineita niille, joilta on rokotus puuttunut täysin, kertoo Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston avohuollon ylilääkäri Kimmo Kuisma.