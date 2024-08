Podcast: Nelli Matula jäi parantumattoman taudin takia tauolle viime vuonna – keikkaili keväällä 2023 hengenvaarallisessa tilassa

Tilanne alkoi vuosien varrella eskaloitua, ja lopulta hänen elämänsä läheisin ihminen ”kriisiytti tilanteen” ja vaati, että tutkitaan, mikä on vialla. Matulan oli vaikeaa hyväksyä sitä, että kyseessä saattoi olla jotain muutakin kuin perusflunssa.

– Minulta kysyttiin, olenko käynyt infektiospesialistilla. Siinä kohtaa ajattelin, että mikä se on. Menin infektiospesialistille ja siellä löytyi jotakin, eikä se ollutkaan burnout. Minulla todettiin parantumaton, geneettinen immuunipuutostila. Sen nimi on CVI-tauti, joka on todella harvinainen, eikä sille käsittääkseni ole tuon vakiintuneempaa nimeä suomeksi, Matula kertoo podcastissa.