Laulaja Nelli Matulalta pysäyttävä päivitys – peruu kaikki keikat tältä vuodelta: "Nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysähtyä"

– Oon kärsinyt koko viime vuoden ajan sairastelukierteestä ja tästä huolimatta keikkaillut sekä tehnyt ja julkaissut musaa. Sairastelun ja rankkojen keikkojen yhdistelmä on lopulta ajanut kropan siihen pisteeseen, että nyt ei ole muuta vaihtoehtoa kuin pysähtyä.

– Terveys on tärkeintä, ja sen on pakko ajaa tässä kohtaa myös keikkalavojen ja teidän kanssa koettujen maailman merkityksellisimpien kohtaamisten ohi.

Seuraavan kerran Matula nähdään keikkalavoilla yleisön edessä, kun hän on terve.

– Kaiken tän surun ja pettymyksen keskellä tuntuu lohdulliselta ajatella, että lauteille nousen seuraavan kerran vasta kun olen täysin terve, enkä vaan salaa sormet ristissä toivo kehon ja äänen kestävän vikaan biisiin saakka. Fake it ’till you make it ei päde terveysasioissa.